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ADÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu öğrencisi Koçak birincilik ödülüne layık görüldü
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Irmak Elif Koçak, Bosna Hersek’te çevrim içi olarak gerçekleştirilen Uluslararası IMKA Müzik Yarışması’nda piyano dalında birincilik ödülüne layık görüldü.
AYDIN 11.05.2022, 17:31
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Irmak Elif Koçak, Bosna Hersek’te çevrim içi olarak gerçekleştirilen Uluslararası IMKA Müzik Yarışması’nda piyano dalında birincilik ödülüne layık görüldü.
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğr. Gör. Elif Yazgan’ın öğrencisi olan Irmak Elif Koçak’ı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.