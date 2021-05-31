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ADÜ Araştırma Görevlisi Şahiner’in projesine TÜBİTAK’tan destek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı Arş. Gör. Dr. Hande Sultan Şahiner’in yürütücülüğünü yaptığı proje, TÜBİTAK ARDEB 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

AYDIN 31.05.2021, 17:06
ADÜ Araştırma Görevlisi Şahiner’in projesine TÜBİTAK’tan destek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı Arş. Gör. Dr. Hande Sultan Şahiner’in yürütücülüğünü yaptığı proje, TÜBİTAK ARDEB 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

‘Erkek Ratlarda Bisfenol A, F ve S’nin DNA Hasarı, Oksidatif Stres ve Aorta Histopatolojisi Üzerine Etkinliğinin Belirlenmesi’ isimli projenin ekibinde Veteriner Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Cavit Kum, Prof. Dr. Selim Sekkin, Prof. Dr. Şadiye Kum, Doç. Dr. Murat Boyacıoğlu ve Öğr. Gör. Özge Bardakçı Yılmaz araştırmacı olarak bulunuyor.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Öğretim elemanımızı ve proje ekibini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.
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