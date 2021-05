ADÜ Araştırma Görevlileri ‘En İyi Bildiri’ ödülüne layık görüldü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Arş. Gör. Dr. Sedat Alataş ve Arş. Gör. Erkam Sarı, ‘Türkiye’de Kamu Harcamalarının Bölgesel Eşitsizliği’ başlıklı çalışmasıyla çevrimiçi olarak Türkiye Ekonomi Kurumu tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Ekonomi Konferansı’nda en iyi bildiri ödülüne layık görüldü.

Yazarlar, çalışmada Türkiye’de toplam kamu harcamaları ile bu harcamaların hükümetin fonksiyonlarına göre sınıflandırılmış 9 farklı alt kategorisi için iller bazında nasıl dağıldığı, bu dağılımın potansiyel belirleyicilerinin neler olabileceği sorularına cevap aradıklarını ifade ettiler. Çalışma ayrıca, ‘An Empirical Investigation on Regional Disparities in Public Expenditures: Province Level Evidence from Turkey’ başlığıyla Social Indicators Research dergisinde yayınlandı.