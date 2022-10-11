ADÜ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri’yi ağırladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ekosistem toplantıları çerçevesinde Aydın’a düzenlediği ziyarette, ADÜ kampüs alanını gezerek ADÜ Teknokent alanına ziyarette bulundu. AİSYEM Konferans salonunda Teknokentte bulunan firmalarla da bir araya gelen İleri, daha sonra Aydın’da çeşitli ziyaretlerde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri’nin ADÜ’ye gerçekleştirdiği ziyarete AK Parti Aydın Milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve AK Parti Aydın Teşkilatı katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri’ye nazik ziyaretleri için teşekkür ederken; ADÜ ve Teknokent ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin bölgenin yükselen bir değeri olduğunu ifade eden Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, şehre büyük bir katma değer sağladığını belirterek üniversitenin başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade etti.

Makam ziyaretinin ardından kampüs alanını da gezen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, ziyaret sonrası ’Kampüse Hoş geldin’ standını gezerek öğrencilerle sohbet etti. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin faaliyetleriyle ilgili bilgi alan İleri, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aydın Gençlik Merkezi’ndeki öğrencilerin düzenlediği müzik dinletisine de katılan İleri, öğrencileri tebrik ederek yeni akademik yılda başarılar diledi. Buradan Teknokent alanını ziyaret eden AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri burada firma sahipleri ve çalışanlarıyla sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra ADÜ Teknokent Müdürü Prof.Dr. Cemal İyem, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette olan firmalar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Programın son bölümünde AİSYEM Konferans Salonunda öğrencilerle bir araya gelen İleri, ‘Ekosistem’ konulu verdiği konferansın ardından kampüs alanından ayrıldı.