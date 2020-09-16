Son Dakika
ADÜ 25 Nolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi hasta kabulüne başladı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) REKTÖRLÜĞÜNE BAĞLI OLAN 25 NOLU EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ, HASTA KAYIT KABULÜNE BAŞLADI.
AYDIN 16.09.2020, 17:23
2
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörlüğüne bağlı olan 25 Nolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi, hasta kayıt kabulüne başladı.
Aile Sağlığı Merkezi Sorumlu Öğr. Üyesi Prof. Dr. Okay Başak, Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’ne kayıt yaptırarak aile hekimliği hizmetlerinden faydalanılabileceğini belirterek, “E-nabız üzerinden aile hekimi değiştir seçildikten sonra Efeler ilçesini seçip doktor seçerek veya ADÜ 25 Nolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezine başvurarak kayıt olabilirsiniz” dedi.
Tıp Fakültesi Aile Hekimliğine bağlı olarak çalışmalarını yürütecek olan 25 Nolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezinde Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okay Başak ile birlikte Aile Hekimi Dr. Onur Ünsal ve Aile Hekimi Dr. Oğuzhan Zor hizmet verecek.
24°
az bulutlu
Namaz Vakti 16 Eylül 2020
|İmsak
|05:12
|Güneş
|06:39
|Öğle
|13:04
|İkindi
|16:33
|Akşam
|19:19
|Yatsı
|20:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|0
|0
|12. Ankaragücü
|1
|0
|13. Çaykur Rizespor
|1
|0
|14. Kasımpaşa
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Trabzonspor
|1
|0
|17. Gençlerbirliği
|1
|0
|18. Başakşehir
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Balıkesirspor
|1
|3
|3. Altınordu
|1
|3
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Adanaspor
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Samsunspor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|1
|0
|13. Boluspor
|1
|0
|14. Eskişehirspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Newcastle
|1
|3
|4. Wolverhampton
|1
|3
|5. Liverpool
|1
|3
|6. Crystal Palace
|1
|3
|7. Everton
|1
|3
|8. Aston Villa
|0
|0
|9. Brighton
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Chelsea
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Leeds United
|1
|0
|15. Southampton
|1
|0
|16. Tottenham
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0