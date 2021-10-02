ADSYB silaj paketleme hizmeti vermeye başladı

Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ADSYB) Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) desteği ile birlik üyesi üyelerin kullanımına sunulmak üzere silaj paketleme makinesini bünyesine kattı.

Türkiye’de büyükbaş hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sağlanması hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapan ADSYB, Aydın’daki silaj paketleme makinesi ihtiyacının giderilerek, kaba yem paketleme ve depolama süreçlerinin iyileştirilmesi, üyeleri olan büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin ortak makine kullanımı kültürüne alışması hususunda katkı sağlanarak, yüksek teknolojili makine ve ekipmanlara daha az maliyetle ulaşmaları ile ülke kaynaklarının sürdürülebilir kullanılmasına katkı sağlamak için GEKA desteği ile silaj paketleme makinesini araç parkuruna dahil etti. İlkel koşullarda silolanan ve depolanan silaj koşullarının iyileştirilmesi ile Avrupa Birliği hayvan refahı koşullarına uygun yem depolama standartlarının sağlanması ve çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlamak için, Güney Ege Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı, Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında ADSYB tarafından başvurusu yapılan ’ADSYB Makine Parkı’ projesi kabul edildi. Proje kapsamında birlik üyelerinin yem bitkilerinin paketlenmesi, özellikle de silaj paketleme hususunda, ekipman ve makine desteği sağlanması amacıyla silaj paketleme makinesi alınarak Temmuz ayından itibaren talep eden yetiştiricilere silaj paketleme hizmeti verilmeye başlandı.

ADSYB Başkanı Mehmet Sedat Güngör, "Aydın ili iklim özellikleri ile silajlık mısır yetiştiriciliğinde avantaja sahip olması sebebiyle yaygın olarak üretimi yapılan silajlık mısırın modern tekniklerde, rulo balya paketleme yapılarak depolanması ile büyükbaş hayvan yetiştiricilerine model olunarak yem paketleme ve depolama süreçlerinin iyileştirilmesi sağlanacak ve karlılıkları arttırılacaktır. Birlik üyesi büyükbaş hayvancılık işletmelerin paketlenmeden ve depolamadan kaynaklı mısır silajı yemi kayıplarını azaltılacaktır. Birliğimiz tarafından kurulan makine parkında verilecek olan silaj paketleme hizmeti ile Aydın ilinde silajlık mısır paketleme tesislerinin azlığı sebebiyle piyasada oluşan yüksek mısır silajı rulo paketleme fiyatlarının, oluşacak olan rekabetçi bir yapı ile büyükbaş hayvan yetiştiricileri lehine değişmesine de katkı sağlanacaktır" dedi.