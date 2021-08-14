Adnan Menderes Stadyu’munun çehresi değişecek

Tarihinde birçok önemli takımı misafir eden, Aydın’ın en eski stadı olan Adnan Menderes Stadyumu’nun çehresi değişecek.

Türkiye’nin önemli spor kentlerinden olan Aydın’ın merkezinde bulunan ve geçmişinde büyük takımları misafir eden Adnan Menderes Stadyumu için harekete geçildi. Bir zamanların gözdesi olan stadyum, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yatırım projeleri arasında yer aldı. Uzun zamandır sessizliğe bürünen Aydın’ın göbeğindeki Adnan Menderes Stadyumu’nun yeniden ayağa kalkması hedeflenirken, Bakanlığın yatırım projeleri arasında yer alan stadyumun çehresi değişecek. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatı doğrultusunda Aydın genelindeki projeler için çalışmalar hızlanırken, Adnan Menderes Stadyumu da yaşayan stadyuma dönüştürülecek. Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada “Gençlik ve Spor Bakanlığınca sağlanan ödenekle Aydın Adnan Menderes Stadyumu Yaşayan Stadyuma dönüştürülecektir” ifadelerine yer verildi.