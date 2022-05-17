Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nde ilk ders yapıldı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde bulunan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nde, Kamu Yönetimi Yüksek Lisans öğrencileri ilk dersi yaptı.

Adnan Menderes Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans öğrencileri Adnan Menderes Demokrasi Müzesinde ilk dersi yaptı. Yüksek lisans öğrencileri ders çerçevesinde müzeyi de gezme imkanı buldu.

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, 14 Mayıs 1950 de Demokrat Partinin "Yeter Söz Milletindir" Unutulmaz sloganıyla 27 yıllık tek parti Dönemini sona erdiren seçimlerin yıldönümü münasebetiyle önceki günlerde Cumhurbaşkanlığı Politikalar Kurulu, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ nun birlikte düzenlediği ve bizimde davet edildiğimiz bir etkinlik oldu. Hem Adnan Menderesi hem de o dönemi anma adına bir açık oturum idi. Bizim de davet edildiğimiz toplantıda bazı derslerimizin burada yapılması fikri oluştu. Hem yerinde, hem o dönemi ışık tutma, hafızaları diri tutma adına kendimize vazife çıkardık. Bu günde müzede Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi bölümü Yüksek Lisans öğrencilerimizle ilk dersimizi yaptık. Yetkililerimizden bilgiler alarak müzeyi dolaşma fırsatımız oldu. Adnan Menderes, Aydın’ın bir marka değeri olması gereken, çokta yaşatılmamış, çokta dillendirilmemiş somutlaştırılmamış örneklerinden bir tanesi. Bu müzede hakikaten o dönemi yansıtan o dönemin ruhunu, on yıllık bir süreçte olup biteni zihnimizde biraz daha canlandırmak adına önemli bir eser, katkı sunanlara çok teşekkür ediyorum. 14 Mayıs 1950 siyaset tarihimizin demokratik "Gizli oy, açık tasnif" ilkesinin uygulandığı ilk seçim. Demokrasi ve siyasal katılımı açısından Türk demokrasi tarihimizin önemli dönüm noktası. "Gizli oy açık tasnif" ilkesine geçilerek ülkemizde gerçek demokrasinin işlemeye başladığı ilk demokratik seçim. Böyle anlamlı bir tarihte bu manevi ortamda olmak, biz Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi hocası öğrencileri olarak ayrı bir önem katıyor. Bu vesileyle “Yeter! Söz Milletindir!” diyerek millet iradesini her şeyin üstünde tutan merhum Başbakanımız, Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyor. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.