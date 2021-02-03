ADH’de Kovid-19 hastaları için bekleme alanı oluşturuldu

Aydın Devlet Hastanesi Kovid-19 Tanı Ünitesi girişine bekleme alanı oluşturuldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 25 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs ile mücadele sürüyor. Bir yandan aşı çalışmaları devam ederken bir yandan da gerçekleştirilen sıkı denetimler, uygulanan kısıtlamalar ile yayılımın önüne geçilmeye çalışılıyor. Her gün binlerce kişiye Korona virüs tanısı konulurken, Aydın Devlet Hastanesi Kovid-19 Tanı Ünitesi önünde teması en aza indirmek için düzenleme yapıldı. Hastane ek binasındaki Kovid-19 Tanı Ünitesi bahçesinde yapılan yeni düzenleme ile hastalara daha geniş alanlarda tanı ve tedavi süreçlerini beklemeleri için bekleme alanı oluşturuldu.