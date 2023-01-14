ADH’de 2022 yılında 243 kalp ameliyatı yapıldı
Aydın Devlet Hastanesi’nde (ADH) 2022 yılında 243 kalp ameliyatı gerçekleştirildi.
Aydın Devlet Hastanesi’nde (ADH) 2022 yılında 243 kalp ameliyatı gerçekleştirildi.
2022 yılında Aydın Devlet Hastanesi Kalp Merkezi’nde 6 bin 295 Kardiyolojik Girişimsel İşlem ve 173’ü Bypass olmak üzere toplamda 243 kalp ameliyatı gerçekleştirildi. Hastane bünyesindeki Kalp Merkezinde, Kardiyoloji Hekimleri, Kalp-Damar Cerrahisi Hekimleri, Anestezi ve Reanimasyon Hekimleri, hemşireler, Radyoloji Teknikerleri, Sağlık Memurları, sekreter ve temizlik personelinden oluşan ekip ile toplamda 6 bin 295 girişimsel işlem uygulandığı belirtildi.
Merkezde, Geçici- kalıcı kalp pili, Perkutan transluminal anjioplasti (tek ve çoklu damar balon-stentleme), Temel ve tanısal elektrofizyolojik çalışma, A-V nod ablasyon, Aortografi, Renal anjiografi, Periferik anjiografi-anjioplasti, Karotis anjiografi, Ventrikülografi, Perikardiyosentez, Trombüs aspirasyonu gibi işlemler yapıldı.
Ayrıca Kalp Merkezi’nde 173’ü bypass ameliyatı olmak üzere toplamda 243 kalp ameliyatı gerçekleştirildiği ifade edildi.