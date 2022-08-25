ADH bünyesinde açılan ’Ergoterapi ve El Rehabilitasyon Birimi’ hizmete başladı

Aydın Devlet Hastanesi (ADH) bünyesinde yeni açılan ’Ergoterapi ve El Rehabilitasyon Birimi’ hasta kabulüne başlarken, birimin hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar MHRS üzerinden randevu oluşturabilecek.

Her geçen gün artan sağlık imkanları ile sevk alan bir il olma yolunda hızla ilerleyen Aydın’da yeni sağlık hizmetleri vatandaşların hizmetlerine girmeye devam ediyor. Bu çerçevede Aydın Devlet Hastanesi bünyesinde açılan ’Ergoterapi ve El Rehabilitasyon Birimi’ hasta kabulüne başladı. Konu ile ilgili Aydın Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, "Ergoterapi ve el rehabilitasyonu; SVO, SVH, tuzak nöropatileri, tendon yaralanması, periferik sinir problemleri, yumuşak doku kayıpları, üst ekstremitelerde kırık, fokal distoni, nörovasküler problemler gibi rahatsızlıklar, yaralanma veya cerrahi işlem sonrası motor ve duyu fonksiyonlarının etkilenmesiyle karakterize günlük yaşam, iş, serbest zaman alanlarında üretim desteklenmesi ve rehabilitasyon sürecidir. Hastanemizde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları olarak; eklem hareket açıklığı ölçümü, duyu-algı motor değerlendirmesi, el beceri testleri, günlük yaşam aktiviteleri testi, kas gücünün dinamometre ile ölçümü (tek ekstremite), cold pack, hot pack, klasik masaj, eklem hareket açıklığı egzersizi, el rehabilitasyonu, ev programı, aile eğitimi, iş-uğraşı tedavisi, proprioseptif eğitim yapılıyor" denildi.