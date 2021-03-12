Adabel Kafe için çalışmalar başladı

Kuşadası Belediyesi tarafından yenileme çalışmalarına başlanan Adabel Kafe’nin, 1,5 ay içerisinde hizmete girmesi planlanıyor.

Kuşadası Belediyesi’ne ait olan ve önceki dönemlerde ruhsatsız olarak işletilen çay bahçesini tekrar ihale etmeyerek geri alan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla bölgede yenileme çalışmaları başladı. Belediye bünyesinde Adabel Kafe olarak hizmete girecek olan çay bahçesinde proje hazırlıklarının tamamlanmasının ardından çalışmalara başlandı. Önceki dönemlerde Güzelçamlı Çay Bahçesi adıyla hizmet veren kafe, yeni yüzüyle Kuşadalı vatandaşlara hizmet vermeye hazırlanıyor. Kafenin, belediye bünyesinde açılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Kuşadası’nın mallarını ranta kurban etmediği için de Başkan Günel’e teşekkür etti.

Adabel Kafe’nin yenilenen yüzünü resmi sosyal medya hesabından paylaşan Kuşadası Belediyesi, paylaşımında “Adabel Kafe, yakında hizmetinizde. Güzelçamlı Çay Bahçesi’ni,Kuşadası Belediyesi işletmesi olarak yeni yüzüyle hizmete sunacağız. İşyeri açma ve işletme ruhsatı olmadan işgal edilen çay bahçesini legalliğine kavuşturarak en iyi hizmeti vermek için çalışmalarımıza başladık” ifadelerine yer verdi.

“Yasallık durumu söz konusu değil”

Geçmişteki dönemlerde çay bahçesinin ruhsatsız olduğunu ifade eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel; “Önceden beri ruhsatsız olan bir işletmeymiş. Biz yeniden ihale yapmak istemedik, çünkü orası hijyen ve düzen anlamında çok kötü durumdaydı. Biz belediye olarak orayı yapacağız ve vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Daha önceleri o işletmenin ne ruhsatı var ne mevcut pozisyonu yasaldı. Zaten yasal olsaydı nasıl yıkabilirdik ki orayı. Yasal olmayan bir yeri yıkıp yerine belediye olarak daha iyi bir yapacağız. Çalışmalarımıza başladık yaklaşık 1,5 ay içerisinde de açmayı planlıyoruz” dedi.