Ada Modern Sanat Galerisi, Okan Bayülgen’i ağırladı

Televizyoncu kimliğiyle tanınan ancak fotoğraf alanındaki başarılı çalışmaları ile de bilinen Okan Bayülgen, Ada Modern Sanat Galerisi’nde gerçekleşen söyleşide fotoğraf sanatı ile ilgili deneyimlerini aktardı. Söyleşiye KUFSAD Başkanı Levent Köylü ve çok sayıda sanatsever katılım sağladı.

Söyleşinin açılışında konuşan UFSAD Başkanı Levent Köylü, Okan Bayülgen’i Ada Modern’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek teşekkür etti.

Okan Bayülgen ise Kuşadası’nda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek etkinliği düzenleyen Kuşadası Belediyesi ve KUFSAD’a teşekkür etti. Söyleşiye fotoğraf arşivinden seçmiş olduğu görseller ile bir sunum yaparak başlayan Okan Bayülgen, fotoğrafçılıkta dikkat edilmesi gereken noktaları katılımcılarla paylaştı. Sunumun ardından etkinliğe katılan sanatseverlerin sorularını yanıtlayan Olan Bayülgen esprileri ile salonu kahkahaya boğdu.