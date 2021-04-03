Acil sağlık personeline ’Erişkin İleri Yaşam Desteği’ eğitimi verildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları’nda görev yapan personele yönelik ’Erişkin İleri Yaşam Desteği’ eğitimi verildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler sürüyor. Sağlık personellerine hem teorik hem de uygulamalı olarak verilen eğitimlerle hizmet kalitesinin arttırılması planlanıyor. Eğitimler kapsamında, Aydın İl sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları’nda görev yapan personellere ’Erişkin İleri Yaşam Desteği’ eğitimi verildi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nde Dr. Nejat Erkul, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri; Zeynep Afacan, Seher Yaman, Ümmügül Esen ve İbrahim Gökçe tarafından verilen eğitime 18 personel katıldı. Sağlıkçılara, acil olgu yönetimi, arrest yönetimi, ritim bozuklukları ve EKG, periarrest ritimlerin yönetimi, akut koroner sendrom ve özel durumlarda ileri yaşam desteği anlatıldı.