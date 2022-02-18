Acil Obstetrik Bakım Programı kapsamında ’Acil Obstetrik Bakım Programı Sektörler Arası İşbirliği Toplantısı’ yapıldı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ÇEKÜS Birim Sorumlusu Dr. Elif Yalçın, ’Anne Ölümlerini Önlemeye yönelik çalışmalar ve Acil Obstetrik Bakım Programı’ konularında yaptığı sunumla katılımcıları bilgilendirdi. Kurumlar arası işbirliği planları yapılarak 2022 yılı Acil Obstetrik Bakım Aktivite Planı hazırlandı. Toplantıya; Aydın Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Efeler Belediye Başkanlığı, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı Aydın Müftülüğü, Aydın Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü kurum yetkilileri katıldı.