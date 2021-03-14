Açıkgöz ve beraberindeki heyet Vali Aksoy ile bir araya geldi

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ve beraberindeki heyet ’14 Mart Tıp Bayramı’ dolayısıyla Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısı İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ve sağlık yöneticilerinden oluşan beraberindeki heyet Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti. Vali Aksoy, pandemi döneminde yapılan başarılı çalışmalarla ilgili teşekkür ederek tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.