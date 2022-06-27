AB tescilli Aydın kestanesi, ödülle taçlandırıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB)’un 70’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Aydın Kestanesi’nin ülkemizin 4. Coğrafi işaretli ürünü olarak Avrupa Birliği’nde tescillenmesi dolayısıyla Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur’a plaket takdim edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 70’inci kuruluş yıl dönümü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşti. TOBB’un 70’inci kuruluş yıl dönümüne 365 oda ve borsaların Meclis Başkanları, Yönetim Kurulu Başkanları ve Genel Kurul Delegeleri ile 81 ilden gelen iş dünyası temsilcileri katılım sağladı.

TOBB 70’inci yıl kutlamalarında Avrupa Birliği’nde tescillenen ürünlerin tanıtımında emeği geçen oda ve borsa başkanları ödüllendirildi. Aydın Ticaret Borsası’nın, Aydın Kestanesini Avrupa Birliği’nde tescillendirmesinden dolayı Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur’a plaket takdim edildi.

Aydın Ticaret Borsası olarak Aydın’ın yöresel ürünlerini ulusal ve uluslararası platformda tanıtma konusunda öncü çalışmalarda bulunduklarını ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, ”Birliğimizin 70’inci yıl kuruluş yıl dönümünde Aydın Kestanesini Avrupa Birliği’nde tescilini almamız dolayısıyla Birlik Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından ödüle layık görülmemiz bizleri gururlandırdı. Bilindiği üzere Borsamız, ilimizle özdeşleşen yöresel zenginliklerimizi ülkemiz genelinde ve Avrupa Birliği nezdinde koruma altına almak amacıyla gerekli adımlar atmıştır. Hedefimiz, yöresel ürünlerimizi markalaştırarak katma değerini artırmak ve yurt dışında talep edilmesine katkı sağlamaktır. Borsamız bu doğrultuda 24 Eylül 2020 tarihinde Aydın Kestanesini Avrupa Birliği’nde ülkemizin 4.coğrafi işaretli ürünü olarak tescil ettirerek ilimiz ile bütünleşen Aydın Kestanesine sahip çıkmıştır. Hali hazırda AB nezdinde coğrafi işaretini almak üzere başvurusunu gerçekleştirdiğimiz Aydın Memecik Zeytinyağı ve Aydın Memecik Zeytini ile Avrupa Birliği’nde ilimize ait tescilli ürün sayısını dörde çıkarmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle tekrar coğrafi işaret sürecinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ankara’da düzenlenen TOBB 70’inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, TOBB Genel Kurul Delegeleri Rıza Uyar, Cengiz Ülgen ve Genel Sekreter Neslihan Duymaz katılım sağladı.