95 yaşındaki Sabri dede oy kullandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 95 yaşındaki Sabri Aydın, ilerleyen yaşına rağmen yakınlarının yardımıyla geldiği okulda oyunu kullandı.

Türkmen Mahallesi’nde yaşayan Sabri Aydın, eşi Şadıman Aydın, kızı Fatma Aydın ve Kuşadası Belediyesi Güvercin Masa Gezici ekibinde görevli personelin yardımıyla oy kullanacağı Rahime Bilici İlkokulu’na getirildi. Tekerlekli sandalyeye oturtulan Aydın, oyunu kullanacağı 1264 nolu sandığın olduğu sınıfta götürüldü. Kabine girerek oyunu kullanan Aydın, daha sonra zarfı sandığa attı. İsim listesindeki imza hanesini de imzalayan Aydın, seçim sonuçlarının Türkiye’ye hayırlı olması dileğinde bulundu.