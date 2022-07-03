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9 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hakkında 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak, cezaevine gönderildi.

AYDIN 03.07.2022, 18:33
9 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hakkında 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentte güven ve huzur çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ilçe genelinde suç ve suçlulara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde gece devriyesi atan ekipler, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Yapılan GBT sorgulamasında şahsın G.Y. olduğu ve hırsızlık, yaralama ve silahla tehdit suçlarından arandığı tespit edildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınarak Asayiş Büro Amirliği’ne götürülen G.Y.’nin burada yapılan incelemelerde de 9 yıl hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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