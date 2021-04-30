banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Halil Sezai'den gardiyana ilginç soru!
Halil Sezai'den gardiyana ilginç soru!
İhlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı
İhlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!
Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!

770 gram olarak dünyaya gelen bebek, 2 ay sonra ailesine kavuştu

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 770 gram olarak dünyaya gelen bebek, sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

AYDIN 30.04.2021, 10:07
3
770 gram olarak dünyaya gelen bebek, 2 ay sonra ailesine kavuştu

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 770 gram olarak dünyaya gelen bebek, sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 30 haftalık 770 gram olarak doğan kız bebek, acilen yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınarak takibi gerçekleştirildi. 2 ay süren yoğun bakım yatışı sonunda 2 bin 40 gram ağırlığa ulaştırılarak sağlıklı bir şekilde taburcu edilen bebek ailesine kavuştu. Bebeğin anne ve babası yatışı süresince bebeklerine özverili ve sevgi dolu yaklaşımları ile hayata tutunmasına destek olan Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi personeline teşekkür ederek bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar.
Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?