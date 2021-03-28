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76 saatlik kamera takibinde yakalandılar

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hırsızlar, polisin 76 saatlik kamera incelemesinin ardından yakayı ele verdi. Mahkemeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklanırken 1 kişi adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYDIN 28.03.2021, 14:48
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76 saatlik kamera takibinde yakalandılar

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hırsızlar, polisin 76 saatlik kamera incelemesinin ardından yakayı ele verdi. Mahkemeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklanırken 1 kişi adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, 22 Mart tarihinde Bayraklıdede Mahallesi’nde bulunan bir ikamete giren 3 şüpheli evden yüklü miktarda eşya çalıp kayıplara karıştı. Olay yerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Ekipleri sevk edildi. Ekipler 76 saatlik kamera kayıtlarını detaylı şekilde inceleyerek 3 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin kimliklerinin tespitinin ardından Hacıfeyzullah Mahallesi ve Camikebir Mahallesi’ne operasyon düzenlendi. Hırsızlık şüphelileri S.B., K.S. ve A.Ç. Asayiş Ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen S.B. ve K.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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