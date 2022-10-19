72 yaşındaki Hikmet Nine’nin anlamlı davranışı

Yakacağı kömürün devlet tarafından kapısına kadar getirildiğini, yemek yaparken ve bu kömürü tutuştururken yakacağı odunu sırtında taşıyan Hikmet Güllü, "Bir kızım vardı evlendi gitti. Eşim hasta oldu yatalak ve hareket edecek durumu kalmadı. Devletimiz sağ olsun her ihtiyacımızı karşılıyor. Soba yakarken kullanacağımız odunu da devletten talep etmeye utanıyorum. Bu nedenle derelerden topladığım odunları sırtıma yükleyip eve getiriyorum. 72 yaşındayım sırtımda odun taşıdığım için üzgün değilim, sağlıklı olup sırtımda odun taşıyabildiğim için mutluyum" diye konuştu.

Kaldırım kenarlarında dinlenerek evine ulaşıyor

Ilıcabaşı Mahallesi’ndeki evine sırtında odun taşıyan yaşlı kadını görenler şaşkınlığını gizleyemezken, herkesin şaşkın bakışları arasında caddede ilerleyen Hikmet nine, yorgunluğunu kaldırımın kenarında oturup giderdikten sonra kimseye aldırış etmeden sırtındaki odun yükü ile evinin yolunu tuttu. Yaşlı teyzenin ilginç görüntüleri objektiflere bu şekilde yansıdı.