7 yıl hapis cezasına çarptırılan firari FETÖ üyesi yakalandı

Aydın’da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör suçlarının işlenmesine engel olmak ve bu suçları işleyen terör örgütleri mensuplarını tespit etmek amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar çerçevesinde FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S. isimli şahsın Aydın’da olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından merkez ilçe Efeler’de düzenlenen operasyonla B.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.