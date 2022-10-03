7 ayrı suçtan aranan şahıs jandarma ekiplerinden kaçamadı

Aydın’ın Söke ilçesinde 7 ayrı suçtan aranan şüpheli, jandarma devriye ekiplerinin dikkatinden kaçamadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Aydın’ın Söke ilçesi Bağarası Mahallesi’nde devriye gezen jandarma ekipleri bir kişinin durumundan şüphelendi. Yapılan sorgulamada G.D. isimli şahsın “Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak” suçundan aranan ve hakkında 7 ayrı suçtan 11 yıl 33 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.D. isimli şüpheli adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.