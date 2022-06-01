68 yıl hapis cezası vardı, Aydın polisi yakaladı

Aydın’ın Efeler ilçesinde aralarında çeşitli suçlardan 68 yıl hapis cezası bulunan şahıs ile birlikte aranması bulunan 15 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlileri tarafından son günlerde yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalanırken, bunlardan 6’sı tutuklandı. Yapılan çalışmalarda Mesudiye Mahallesi’nde Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarından 68 yıl cezası olan F.E ve Cinsel İstismar suçundan 10 yıl cezası olan B.N yakalanarak ve gerekli işlemler için adli işlemlere sevk edildi.