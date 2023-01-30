68 yaşındaki Müşerref Teyze, hayvanları sayesinde genç kalıyor

Aydın’ın Buharkent ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Müşerref Açıkkol, ilerleyen yaşına rağmen kimseye yük olmadan yaşamaya gayret ederken, her gün gözü gibi baktığı hayvanları için dağlardan topladığı otları sırtında taşıyor. İlerleyen yaşına rağmen birçok gence taş çıkartan Müşerref Teyze ise hayvanları sayesinde genç kaldığını ifade ediyor.

Sırtında yüklediği otları ve odunlar ile hem hayvanlarına bakan hem de aile bütçesine katkı sağlayan Müşerref Teyze, hayatından memnun olduğunu ve hayvanları sayesinde spor yapar gibi bir hayat tarzı ile sağlıklı yaşadığını belirtti.

Kimilerinin doktora giderek kimilerinin ise koyun güderek ve hareket ederek sağlıklı kaldığını ifade eden 68 yaşındaki Müşerref Akyol; "Ben çocukluğumdan beri hayvancılıkla uğraşırım. Bu işin içinde doğdum zaten. Her gün gözüm gibi baktığım hayvanlarım için bahçelerden topladığım otları sırtıma yükler gelirim. Zaten köylerde herkes böyledir. Bizler doğal yaşıyoruz. Şükür Allah’ıma, geçiniyoruz buralarda. Kimisi doktora gider kimileri de benim gibi kuzu yetiştirerek sağlıklı kalır. Hayvanlarım sayesinde daha çok hareket ediyorum. Çok şükür sağlıklıyım" diyerek sağlığı elverdiği müddetçe bu şekilde yaşayacağını söyledi.