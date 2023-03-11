630 litre zeytinyağı çaldılar, jandarmadan kaçamadılar

Aydın’ın Karacasu ilçesinde 2 ayrı adreste meydana gelen ve toplamda 630 litre zeytinyağı çalan şüpheliler, jandarmanın çalışması sonucu yakalandı.

Olay, Karacasu ilçesi Geyre ve Işıklar mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Geyre Mahallesi’nde E.Y. isimli şahsa ait 350 litre, Işıklar Mahallesi’nde A.N. isimli şahsa ait 280 litre olmak üzere toplam 630 litre zeytin yağı çalındı. İhbar üzerine bölgeye gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını A.Ö. ve M.A.F. isimli 2 şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Zeytinyağı hırsızlarının yakalanması için harekete geçen ekipler, 2 şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.