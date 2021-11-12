banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı
Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı
Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı
Meğer kripto paralar harammış!
Meğer kripto paralar harammış!
Kocaelispor’a ceza yağdı
Kocaelispor’a ceza yağdı

630 kilometre pedal çevirip, Anıtkabir’e ulaştılar

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. yıldönümünde, “Ata’mızın Yolundayız” diyerek yola çıkan ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin de desteklediği bisikletliler, 630 km’lik Aydın-Ankara yolunu tamamlayıp Anıtkabir’e ulaştı.

AYDIN 12.11.2021, 15:48
630 kilometre pedal çevirip, Anıtkabir’e ulaştılar

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. yıldönümünde, “Ata’mızın Yolundayız” diyerek yola çıkan ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin de desteklediği bisikletliler, 630 km’lik Aydın-Ankara yolunu tamamlayıp Anıtkabir’e ulaştı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83.yıldönümünde Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi’nin düzenlediği “Ata’mızın Yolundayız” etkinliği, 19 bisikletlinin 630 km yol alması ile başarıyla gerçekleştirildi.

Bisikletlilerin bu yolculukta en temel ihtiyaçları olan araçların temini ise Aydın Büyükşehir Belediyesi’nce yapıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin görevlendirdiği bir otobüs ve bir pikap yolculuk boyunca bisikletlilere eşlik etti. Pikap, bisikletlerin taşınmasını ve sürüş sırasında konvoyun güvenliğini sağlarken; otobüs ise acil durumlar, dinleme, eşyaların muhafazası, ve konaklama noktalarıyla güzergah arasındaki ulaşımı sağladı.

“Önemli olan o yolun uzunluğu ya da kısalığı değil, hissettirdiği duygulardır”

Bu güzel etkinliğe destek olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Ata’mızın huzuruna çıkmak için önemli olan o yolun uzunluğu yada kısalığı değil, hissettirdiği duygulardır. Arkadaşlar ne mutlu ki bunu başardılar ve sağlıklı bir şekilde tamamladılar. Ata’mızın huzuruna teslim edilen Türk Bayrağı ve Aydın toprağı için bisikletlilere teşekkür ederiz. Desteğimiz onlarla olmaya devam edecek” dedi.

Zorlu ve güzel bir yolculuk yaptıklarını belirten Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Hümeyra Yıkılmaz, “Derneğimizin 12 yıldır yaptığı “Ata’mızın Yolundayız” etkinliğine biz de Aydın’da 7 yıldır katılıyoruz ve çok güzel bir şekilde başarıyoruz. Bu yıl 7.si için 19 arkadaşımız ile birlikte 7 Kasım Pazar günü pedallamaya başladık. İlk gün Denizli’de, ikinci gün Sandıklı’da, dördüncü gün Emirdağ’da, beşinci gün Polatlı’da ve 5. gün buraya 630 km’yi tamamlayarak, pedal pedal Ata’mıza geldik. O’na doğru zorlu yolları aşmak ayrıca bir onur ve gurur verdi. Aydın’dan Ata’mıza, temsilen bir bayrak ve bir avuç toprak getirdik. Ata’mızın huzurunda duygu dolu anlarla teslim ettik. Aydın Büyükşehir Belediyemiz bize otobüs ve pikap vererek çok büyük bir destekte bulundu. Pikap, yolda giderken hem güvenliğimizi sağlıyor, hem de eşyalarımızı taşıyor. Araç desteği için başta Özlem Çerçioğlu olmak üzere Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Zorlu yolu birlikte kat eden Doğan ailesi uzun bir yolculuğu anılarına katmış oldular. Anıtkabir’i ilk defa ziyaret eden Emre Doğan, “Bu tura ilk defa katıldım ve Anıtkabir’e de ilk defa geliyorum. Yolculuğun heyecanı aylar öncesinde başlamıştı. Allah’a şükür kazasız belasız bir şekilde geldik. Aydın Bisikletliler Derneği’nin organizasyonunda geldik, Aydın Büyükşehir Belediyesi iki araçla bu yolculuğa destekte bulunuyor. Bu destekler bizi daha çok teşvik ediyor. Teşekkürlerimizi sunarız” şeklinde konuştu.

Dr. Ali Doğan “Gururluyum. Atamızın huzuruna gelip sayı sunmaktan çok mutluyuz. Kelimelerle tarif edilebilecek bir duygu değil. Yorulduk ama değdi” dedi.

Nurgül Doğan ise “ 4. Gelişim oldu, gayet iyi geçti. Gururluyum.” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6