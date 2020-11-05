banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Kebap rekabeti baklavayla tatlıya bağlandı
Kebap rekabeti baklavayla tatlıya bağlandı
İzmir’de hasarlı binalardan tahliyeler devam ediyor
İzmir’de hasarlı binalardan tahliyeler devam ediyor
Köprülerde çift yönlü ücret mi alınıyor?
Köprülerde çift yönlü ücret mi alınıyor?
2020 KPSS sonuçları açıklandı
2020 KPSS sonuçları açıklandı

6 yeri soyan hırsız kıskıvrak yakalandı

6 YERİ SOYAN HIRSIZ KISKIVRAK YAKALANDI

AYDIN 05.11.2020, 17:12
2
6 yeri soyan hırsız kıskıvrak yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde asayiş ekipleri hırsızlara göz açtırmıyor. Son olarak 6 yeri soyan hırsız yakayı ele verdi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri son zamanlarda yaptıkları operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Son yapılan operasyonda 4 ev, 1 işyerinde ve 1 açıktan hırsızlık olayının şüphelisini yakalama çalışması başlattı. Asayiş ekipleri yaklaşık 30 kamerayı detaylı bir şekilde inceleyerek olayın şüphelisini tespit etti. H.U. saklandığı yerden yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Adli makamlara sevk edilen hırsızlık şüphelisi H.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
parçalı bulutlu
banner378