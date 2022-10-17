6. Uluslararası Spor Araştırmaları Kongresi, Didim’de gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde bu yıl altıncısı gerçekleşen Akademik Spor Araştırmaları Derneği (ASAD) tarafından düzenlenen Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi ADÜ Didim Sosyal Tesisleri Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Kongrenin açılış törenine ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın yanı sıra, Akademik Spor Araştırmaları Derneği ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Akın Çelik, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Türkiye TMMOB GEMİMO YK Başkanı Ahmet Yaşar Canca, Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar ve Sporda Çocuk Koruma Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yaşar Şahin ve akademisyenler ile pek çok önemli isim yer aldı.

ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın kongre açılış konuşmasının ardından, bu yılki teması ‘Spor, Eğitim ve Sağlık’ olarak belirlenen ve temel amacının küreselleşen dünyada spor bilimleri alanında meydana gelen güncel gelişmeler ve deneyimleri multidisipliner bir perspektifte alandaki araştırmacılar, profesyoneller ve bilim insanları ile irdelemek olduğunu belirterek kongrenin bu alanda büyük bir katkıya vesile olacağını söyledi.

Sporun önce bireye sonra topluma büyük katkıları olduğunun altını çizen Prof. Dr. Aydın, “Rektör Yardımcılığım süresince en çok gururu duyduğumuz bir dönemi de üniversitemiz Spor Bilimleri fakültesi ile yaşadık. ‘Şampiyonların Okulu’ sıfatıyla anılan Spor Bilimleri Fakültemiz katıldığı hemen her yarışmadan birincilikler, Türkiye, avrupa ve dünya şampiyonluklarıyla dönerek bizleri hep gururlandırdılar. Başarmak, çalışmak, bu süreç içerisindeki gayret bizim için çok kıymetli. Kongremizde gerçekleşecek akademik çalışmalar bu sürece yol haritası olacak; ülkemiz sporunun ve sporcusunun gelişim sürecinde çok önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

ADÜ Didim Sosyal Tesisleri Kongre Merkezi’nde farklı konu başlıklarında 3 gün boyunca devam eden kongre, akademisyenlerin 186 bildiri sunumu ile yurt içi-yurt dışından desteklerini sunan; spor, eğitim ve sağlık alanındaki çalışmalarıyla kongreye katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür dilekleri ile sona erdi.