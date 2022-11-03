6. Kültürel Bilişim, İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı gerçekleştirildi

6. Kültürel Bilişim, İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı (CICMS) ADÜ İletişim Fakültesi, Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü iş birliğinde gerçekleşti.

Çevrimiçi olarak yapılan ve moderatörlüğünü ADÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Hale Bozkurt’un üstlendiği açılış oturumuna Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Anık ve Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysel Çetinkaya konuşmacı olarak katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, bilgi ve iletişim çağı vurgusu yaptığı konuşmasında, “Teknolojinin hızla yayıldığı bir dönende kültürel yapılar da birtakım değişikliklere uğradı. Yaşamın hızlandığı, kültürel etkileşimin hızla arttığı bu çağda, bilgi teknolojilerini ne ve hangi amaçlarla kullandığımızın farkında olmalıyız. Gençlerimizin bilgi teknolojilerini en verimli şekilde kullanıp küresel bazda kültürlerle etkileşim halinde olarak, dijital bağımlılıktan uzak durmak kaydıyla çalışmalar yürütmesi önem arz ediyor” dedi.

Açılış oturumunun ikinci konuşmasını gerçekleştiren Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Anık, ‘İletişimin Dijital Çehresi’ başlıklı sunumunda, enformasyon savaşlarının en güçlüsünün günümüzde yaşandığını vurguladı. Prof. Dr. Anık sözlerini “Dünya yaklaşık 450 yıldır enformasyon savaşlarına sahne oluyor. İnsanlık tarihinin ilk günlerinden bu yana ekonomik gerekçelerle savaşlar çıkmıştır. Benim görüşüme göre ekonomik savaşlardan önce enformasyon savaşları başlamıştır. Bunun sebebi de insanların algılarını organize etme isteği. Günümüzde de bir hibrit enformasyon savaşı içinde yaşıyoruz. Bu savaş, topa, tüfeğe gerek olmayan bir savaş. İnsanların zihinlerini manipüle ederek yapılan bir savaş. Ülkelerin kendi varlıklarını koruyabilmeleri için silahtan, askerden önce enformasyona yatırım yapmaları gerekiyor” şeklinde devam ettirdi.

Açılış oturumunun son konuşmasını yapan ve ’Türkiye’deki Gazetecilik Eğitimi’ başlıklı araştırmasından örnekler sunan Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysel Çetinkaya, “Her şeyden önce gazetecilik mecra değiştirse de gazeteciliğe duyulan ihtiyaç bitmeyecek. Bu nedenle gazetecilik eğitimine de ihtiyaç devam edecek. Ancak bu eğitimin gelişen yeni koşullara uyum sağlaması gerekiyor. Teknoloji ve dijitalleşme sürecinden en hızlı etkilenen sektörlerin başında gelen medya sektörünün, bu alandaki dinamizmi karşılayacak işgücüne duyduğu ihtiyaç açık. Gazetecilik mesleğinin temel ilke ve sorumluluk duygusu bağlamında ve gazeteci olmanın entelektüel birikimi de gerektirdiği göz önünde bulundurularak, ders planlarının sektördeki dönüşüme cevap verebilecek şekilde hazırlanması önem arz ediyor. Ancak, ileri teknoloji bilgisinin iyi bir gazeteci olmaya yetmediği de açık. Bu nedenle hem çağın gerekliliği hem de gazeteci olmanın sorumluluğu ve bilinciyle hazırlanan ders planları anlamlı olacaktır. Gazetecilik mesleğinin günümüzde dijital platformlar üzerinden yayıncılık yapan sıradan insanın eline bırakılmaması için, dezenformasyonla mücadelede önemli yer tutan medya ve yeni medya okuryazarlığı eğitimlerinden geçerek mezun olan gazetecilik bölümü öğrencilerinin gazetecilik etik bilincine sahip, yeni teknolojileri kullanabilen, gazetecilik mesleğindeki trendlerin farkında olan kalifiye çalışanlara evirilmesini sağlayacak ders planları düşünülmeli ve tasarlanmalıdır” dedi.

Halkla ilişkilerden reklama, radyo televizyon ve sinemadan gazeteciliğe farklı iletişim disiplinlerinden 53 bildirinin sunulduğu ve 66 katılımcının yer aldığı konferansta kriz iletişiminden yalan habere farklı film okumalarından metaverse birçok konuda sunum yapıldı.

Konferansın kapanış konuşmasını yapan ADÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı Doç.Dr. M. Özgür Seçim, 6.’sı düzenlenen Kültürel Bilişim, İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı’na olan ilgiden memnun olduğunu belirterek, “Bugüne kadar 20 farklı ülkeden katılan araştırmacılarımızdan yaklaşık 700 bildiri kabul ettik. Pandemi nedeniyle son üç konferansımızı çevrimiçi olarak gerçekleştirmek durumunda kaldık. Konferansımızın yedincisini eski ve yeni katılımcılarımızla yüz yüze gerçekleştirmeyi umut ediyoruz. Konferansımızı uluslararası düzeyde tanınan bir konferans haline getirme hedefindeyiz ” ifadelerini kullandı.