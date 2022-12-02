6 ayrı suçtan aranan şahıs Germencik’te yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde 6 ayrı suçtan aranan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri Gümüşköy Mahallesi’nde bulunan bir otelde kontrol gerçekleştirdi. Yapılan kontrolde 6 farklı suçtan aranan ve hakkında 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. isimli şahıs yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.