56 saatlik kısıtlamanın ardından Aydın sokakları hareketlendi

Korona virüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibari ile sona erdi. Aydın’da cadde ve sokaklar yeniden hareketlendi.

Korona virüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya devam ediyor. Türkiye genelinde hafta sonu ikincisi uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. İki gün boyunca Türkiye genelinde cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, sabah saat 05.00 itibari ile kısıtlamanın sona ermesinin ardından cadde ve sokaklar yeniden hareketlendi. Aydın’ın en işlek yerlerinden biri olan Yağcılar içi Çarşısı, Hükümet Bulvarı, Atatürk Kent Meydanı ve Adnan Menderes Bulvarı vatandaşlarla doldu taştı.