53 yıldır mesleğini ilk günkü heyecan ile sürdürüyor

Aydın’ın Çine ilçesinde 53 yıldır motosiklet tamiri yapan 69 yaşındaki Ülfet Özcan, ilerleyen yaşına rağmen ilk günkü aşkla müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

Aydın’ın Çine ilçesinde sanayi bölgesinde yıllardır Aydınlılara hizmet veren 69 yaşındaki Ülfet Özcan, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor. Çocukluk yıllarında çırak olarak başladığı mesleğini 53 yıldır devam ettiren Özcan, 1969 yılında eline aldığı tamir aletlerini ise hiç bırakmıyor. Bölgenin sayılı ustalarından olan Özcan, adeta motosiklet doktoru olarak tamire getirilen motosikletleri ilk günkü haline getiriyor.

53 yıldır mesleğini ilk günkü heyecanla sürdüren Özcan; “Ben bu işi bırakırsam hasta olurum” diyerek gücü yettiği sürece motosiklet tamir etmek istiyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Özcan, haftanın 6 gününde aksatmadan iş yerine gelirken ilerleyen yaşına rağmen hala motosikletleri kendi eliyle tamir ediyor.

Kolunda "altın bilezik" olarak tabir edilen mesleği severek yapmanın her yaş için önemli olduğunu vurgulayan Özcan; “Ben bu işi bırakırsam hasta olurum. Benim için egzersiz oluyor. Elim ayağım tuttuğu kadar bu işi yapacağım. Emekli oldum ama ben çalışmadan duramam. İşi bırakıp ne yapacağım. Evde mi oturayım, kahveye mi gideyim. Emekli olup işini bırakan benim yaşımdakilere bakın, hepsi hasta. Çalışmak benim için egzersiz oluyor. Hem işimi seviyorum. Motosikletleri tamir etmenin, o motoru ayağa kaldırmanın keyfi bir başka” dedi.