53 yaşında şampiyonluk yaşadı

Aydın’ın Söke ilçesinde futbol camiasında efsaneler arasına adını yazdıran Kemal Yardımcı, futbol kariyerine 53 yaşında birinci amatör kümede bir şampiyonluk daha ekledi.

17 yaşında Urfa’da başlayan futbolculuk kariyerinde; Sökespor, Kuşadasıspor, Samsunspor, Eskişehirspor, Mersin İdmanyurdu, Petrol Ofisi gibi dönemin başarılı spor kulüplerinde top koşturan Kemal Yardımcı; A Genç Milli Takım’a kadar uzanan bir dönem yaşadı.

“12 yıl sonra yeşil sahaya dönüş”

2010 yılında futbol yaşamına nokta koymasının ardından, futbol camiasından kopmayan ve halı saha işletmeciliğinin yanında düzenli idmanlarına devam eden Kemal Yardımcı; 12 yıl aradan sonra, bu sezonun başında sürpriz bir kararla Söke’nin birinci amatör küme takımlarından Söke Gücü’nde yeniden top koşturmaya başladı.

18 ile 20 yaş aralığında futbolcularla aynı formayı terleten Kemal Yardımcı, Söke Gücüspor ile 1. Amatör Küme 8. Grupta şampiyonluk sevinci yaşadı. Özellikle zorlu maçlarda görev almasıyla takıma güç veren Kemal Yardımcı, asistleri ile göz doldururken; şampiyonluğa çok büyük katkı sağladı.

“Bugün Kulüp Başkanı olan takım arkadaşını kırmadı”

Sökegücü Kulüp Başkanı Haluk Ayyıldız’ın da kalecilik yaptığı yıllarda birlikte Sökespor formasını giyen Kemal Yardımcı, takım arkadaşının da Söke Gücü ile şampiyonluk yolunda en büyük destekçisi oldu.

Futbolculuk döneminde 20 takımda oynayıp, 40 teknik direktör ile çalıştığını belirten Kemal Yardımcı; “Bizler artık genç kardeşlerimize yardımcı olmak, futbol bilgi ve becerimizi onlara aktarmak için futbolun içinde varız. Bugüne kadar çok güzel başarılar, sevinçler yaşadım. Ancak bunların en anlamlılarından biri yıllar sonra çocuklarım diyebileceğim gençlerle futbol oynayıp, elde ettiğimiz şampiyonluk oldu. Söke’de ciddi bir futbol alt yapısı var. Bu çocukları geleceğe hazırlamak lazım. Gücüm elverdiğince de elimden geleni yağacağım. Sökegücü Kulüp Başkanı Haluk Ayyıldız, teknik heyetteki arkadaşlarım ve tüm genç kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi.