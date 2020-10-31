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5 şiddetindeki deprem Aydın’da hissedildi

5 ŞİDDETİNDEKİ DEPREM AYDIN’DA HİSSEDİLDİ

AYDIN 31.10.2020, 08:47
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5 şiddetindeki deprem Aydın’da hissedildi

Ege Denizi’nde saat 08.31’de meydana gelen 5 şiddetindeki deprem Aydın’da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 08.31’de merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Aydın ve ilçelerinde de hissedildi.

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