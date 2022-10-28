5 ayrı suçtan aranan şahıs Söke’de yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde hakkında 11 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalara aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde jandarma ekipleri yol emniyet ve kontrol devriyesi gerçekleştirdi. Devriye esnasında durdurulan E.S. isimli şahsın 5 farklı suçtan arandığı ve hakkında 11 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. E.S. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.