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48 yaşındaki şahıs ölü bulundu
Aydın’ın Karpuzlu ilçesine bağlı Kırsal Gölcük Mahallesi’nde yaşayan 48 yaşındaki Teymur Uslu ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AYDIN 26.12.2020, 18:43
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Aydın’ın Karpuzlu ilçesine bağlı Kırsal Gölcük Mahallesi’nde yaşayan 48 yaşındaki Teymur Uslu ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Edinilen bilgiye göre Gölcük Mahallesi Kışla Sokak’ta ikamet eden ve çiftçilik ve çobanlıkla uğraşan 48 yaşındaki Teymur Uslu’yu köylüler köy civarında ölmüş vaziyette buldu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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