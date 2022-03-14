400 bin vatandaşa hizmet verecek olan Anjiyo Merkezi’nin inşaatı sürüyor

Ankara Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ümit Kervan ve Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz Nazilli Devlet Hastanesi içerisinde tamamlandığında yaklaşık 400 bin vatandaşa sağlık hizmeti vermesi planlanan Anjiyo Merkezi’nin inşaat çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Nazilli Devlet Hastanesi’nde hayırseverlerin de katkılarıyla hizmet kalitesi her geçen gün artıyor. Nazilli ve çevre ilçelerindeki vatandaşlara sağlık hizmeti veren hastaneye bağışlar sayesinde yeni birimler ve son sistem cihazlar kazandırılmaya da devam ediliyor. Nazilli ilçesinde hizmet veren Nazilli Devlet Hastanesi içerisinde yapımına başlanan Anjiyo Merkezi de tamamlandığında 400 bin vatandaşa sağlık hizmeti verecek. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Ankara Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ümit Kervan, Hizmet Başkanları ve Bağışçı Uğur Soğutma A.Ş. Satın Alma Müdürü Mücahit Tepedelen Nazilli Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Ziyarette yapımı devam etmekte olan Anjiyo Merkezi’nde ve Genel Yoğun Bakım 4 ünitesinde yerinde incelemelerde bulunuldu.

13 milyon 800 bin TL’lik bütçesi tamamıyla Uğur Soğutma A.Ş. tarafından desteklenen anjiyo ünitesinin inşaat çalışmalarının tamamlanması ile birlikte kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi ve nitelikli personel atamaları ile bölgede bir anjiyo merkezi kurulmuş olacak. Anjiyo Merkezi 170 bin olan Nazilli ilçe nüfusu ile birlikte çevre nüfusu da dahil edildiğinde yaklaşık 400 bin vatandaşa hizmet verecek.