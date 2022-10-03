40 yıl sonra buluştular

Aydın’ın en köklü liseleri arasında yer alan Nazilli Lisesi 1981-1983 mezunları 40 yıl aradan sonra buluştu.

Aydın’ın en büyük ilçesi olan Nazilli’de 1957’de eğitim öğretime açılan ve bugüne kadar çok sayıda siyasetçi, iş insanı, bilim insanı gibi başarılı mezunlar veren Nazilli Lisesi eski müdürlerinden Ali Yavaş’ın öncülüğünde ilk kez bir araya gelen 1981-1983 mezunları birbirleriyle hasret giderdi. Yaklaşık 65 mezunun bir araya geldiği buluşma etkinliği duygusal anlara sahne oldu.

Nazilli Belediyesi işletmelerinden Hangar Cafe, Restoran’da bir araya gelen eski mezunlar ayrı geçen 40 yılın acısını hem çıkardılar hem de geleneksel buluşma içi birbirlerinden söz aldılar. Duygusal anların yaşandığı ilk buluşmada etkinliği organize eden eski okul müdürü Ali Yavaş öğrencileri ile yeniden bir araya geldiğinde gözleri doldu.

Şükriye Karalar isimli öğrencisinin “Arkadaşlarımı özledim bizi bir araya getirir misiniz?” sözü üzerine harekete geçtiklerini ifade eden Müdür Yavaş: “ 40 yıl sonra öğrencilerimizi bir arada görüyoruz, bir öğretmen için çok mutlu bir an, öğretmenler de öğrencilerini özler. Organizasyonun başlangıcı sosyal medyadan oldu. Öğrencilerimden biri olan Şükriye Karalar, 40 yıl sonra bana sosyal medyadan ulaştı ve ‘hocam ben arkadaşlarımı çok özledim, ne olur bizi bir araya getirin’ diye rica da bulunması üzerine bir araya geldik. Özel bir etkinlik oldu, hepsinin gözleri arkadaşlarını görmenin verdiği heyecanla ışıl ışıl parlıyor. İnsan hayatında 40 yıl çok uzun bir süre, okuldan ayrıldıktan sonra hepsi yüksekokullara gitti, içlerinde zaman zaman görüştüğümüz büyük insanlar da var. Bu organizasyon için Türkiye’nin dört bir köşesinden gelenler öğrencilerimi görünce çok duygulandım. Nazilli Lisesi 1957 yılında kurulan çok eski bir okul, bir sürü mezun var ve hepsini bir araya getirmek çok zor olacaktı. Bu arkadaşlara da ‘sadece birbirinizi tanıdığınız arkadaşlarınızla bir araya gelin yoksa birbirini tanımayanlar sıkıntı olur’ dedim. Şimdi diğer öğrencilerim de bu organizasyonu duymuş ve onlar da bir araya gelmek istiyorlar. Onlarla da yakın zamanda buluşacağız. Bugün aramıza katılamayan, durumu olmayan arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz var. Onlara birlik beraberlik içerisinde destek olmalıyız, hayatlarına dokunmalıyız” dedi.

“Aranızdaki bağı koparmayın”

Öğrencilerinden beklentilerini ifade eden müdür Ali Yavaş: “Öğrencilerimden birbirlerini her zaman sevmelerini ve unutmamalarını istiyorum. Aralarındaki bağı hiçbir zaman koparmasınlar” diyerek bütün Nazilli Lisesi mezunlarına selamlarını iletti.

“Bu yola 3-5 kişi çıktık, 65 kişi olduk”

Organizasyonun başlamasına sebep olan Nazilli Lisesi eski mezun öğrencilerinden Şükriye Karalar, “ Öğretmenimin bir arkadaşımla fotoğrafını gördüm ve kıskandım bu sebeple mesaj atarak bir araya gelmemizi sağladım. 3-5 kişi çıktığımız bu organizasyon da şu an 65’ten fazla kişi olduk. Buraya İstanbul’dan, Bursa’dan Köyceğiz’den, Denizli’den gelen arkadaşlarımız var. Böyle bir organizasyona öncülük yaptığım için çok mutluyum, çok duygulandım. Arkadaşlarımın çoğu tekrar bir araya gelmek istediğini söyledi, hepsinin iletişim bilgilerini aldık ve bu organizasyonu tekrarlamayı düşünüyoruz” dedi.

Bu organizasyonun bir anlamı olduğunu ifade eden Karalar, “40 yıl sonra bir araya geldik bunun bir anlamı olmalıydı, birbirimizin hayatına dokunacağız. Emeklilikte yalnız kalmış olan arkadaşlarımızla tekrar bir araya geleceğiz” dedi.

“Hepimiz bir aileyiz”

Nazilli Lisesi eski kantin işletmecisi Feyzullah Aktaş, “Nazilli Lisesi’nde 19 yıl kantincilik yaptım, hepimiz bir aileyiz, her şeyim feda olsun onlara” diyen Aktaş, Tüm Nazilli Lisesi mezunlarına selamlarını gönderdi.

40 yıl sonra bir araya gelen 1981-1983 Nazilli Lisesi mezunları, buluşmaya katılamayan, durumu olmayan arkadaşları için kendi aralarında maddi ve manevi destek olmak için birlikte hareket etme kararı aldı. Günün anlam ve önemini taçlandırmak adına hatıra fotoğrafı çekildikten sonra pasta kesen mezunlar "Nazilli Liselisi olmak ayrıcalıktır" diyerek günü sonlandırdı.