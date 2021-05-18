4. CICMS Konferansı ADÜTV’den tüm dünyaya yayınlanacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Ege Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından, 20-21 Mayıs 2021 tarihlerinde, 4.sü düzenlenecek olan ‘Kültürel Bilişim, İletişim ve Medya Çalışmaları’ konferansı, 20 Mayıs 2021 saat 10.30’da ADÜ televizyon kanalı ADÜTV’den izleyicilerle buluşacak.

Pandemi koşulları nedeniyle son 1 yıldır konferansların çevrimiçi ortamlarda yapıldığını belirten Konferans Koordinatörü İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Özgür Seçim, “Biz diğer konferanslardan farklı olarak sadece katılımcıların izleyebileceği değil, youtube aracılığı ile tüm dünyanın isterlerse konferans günü, isterlerse de sonradan izleyebilecekleri bir sistem kurduk. Bir bakıma 20 Mayıs günü saat 10.00’da gerek katılımcılar, gerek diğer izleyiciler, banttan bir konferans izleyecekler. Benim bilgim dahilinde bu şekilde organize edilmiş bir konferans henüz olmadı; bu anlamda ilk olabiliriz” dedi.

“6 farklı ülkeden, 47 farklı üniversiteden toplamda 130 bildiri kabul ettik”

Konferansın 2018’de Kuşadası’nda, 2019’da Midilli Adası’nda yüz yüze gerçekleştiğini belirten Doç. Dr. M. Özgür Seçim, “Geçen yıl ve bu yıl online kongre sürecine geçtik. Bu yıl 6 farklı ülkeden, 47 farklı üniversiteden toplamda 130 bildiri kabul ettik. Tüm bu bildirilerin videolarını kurguladık ve oturumlara böldük. Konferans, Üniversitemiz kanalından yayınlandıktan sonra, katılımcıların tek sunumları da erişime açılacak ve bu yolla araştırmacılar çeşitli alanlardaki konulara Üniversitemiz kanalı aracılığı ile de erişim sağlayabilecekler” açıklamalarında bulundu.

4. CICMS konferansı, katılımcıların bildirilerini önceden kayıt ederek, konferans düzenleme kuruluna göndermeleri ve gönderilerin kurgulanmasının ardından, 20 Mayıs 2021 saat 10.30’da sosyal medya üzerinden izleyicilerle buluşacak.