4 aylık yol macerası İbramaki Sanat Galerisi’nde

Fotoğrafçı ve gezgin Mustafa Aksoy’un ‘Kitaba Giden Yol’ isimli fotoğraf sergisi Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde açıldı. Aksoy’un 2019 yılında bisikletiyle çıktığı yolculukta ziyaret ettiği 5 ülkede objektifine yansıyan karelerden oluşan sergi, sanatseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

İstanbul’dan 15 Nisan 2019’da bisikletiyle yola çıkan fotoğrafçı ve gezgin Mustafa Aksoy Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’daki çeşitli şehirleri ziyaret etti. Aksoy, 120 gün süren yolculuğu sırasında bol bol fotoğraf çekti. Genç fotoğrafçı, 5 bin 748 kilometre uzunluğundaki macerasını 7 bin 10 metre yüksekliğe sahip Kazakistan’ın Khan Tengri dağının zirvesine tırmanarak tamamladı.

Bisiklet macerası boyunca aldığı notları Khan Tengri isimli bir kitapta toplayan Aksoy, objektifine yansıyan kareleri İbramaki Sanat Galerisi’nde sergilemeye başladı. Toplam 20 fotoğraftan oluşan serginin açılışını Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Cevat Göğez ile Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsnü Yalçın yaptı. Sanatseverlerden büyük beğeni toplayan sergi 18 Temmuz Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e kendisine fotoğraflarını sergileme imkanı verdiği için çok teşekkür ettiğini belirten Mustafa Aksoy, “Bisikletimle bu yolculuğa çıkmak uzun zamandır planladığım bir maceraydı. Farklı kültürlere sahip birçok insan tanıdım. Yaşadıklarımı kitaplaştırıp, çektiğim fotoğrafları da Kuşadalılar ile paylaştığım için çok mutluyum” diye konuştu.