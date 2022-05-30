26. ADÜFEST Final Seremonisi coşkuyla gerçekleşti

26. ADÜFEST Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri Final Seremonisi, kortej yürüyüşü ve Tralleis Meydanı’nda yapılan tören ile gerçekleşti.

Final Seremonisine, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol, Prof. Dr. Cumali Öksüz, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, fakülte dekanları, daire başkanları, akademik ve idari personelimiz ile öğrenciler katıldı.

Kortej yürüyüşü ile başlayan seremoni, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Cumali Öksüz’ün Atatürk heykeline çelenk koymasının ardından İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile devam etti.

Kültürel ve sosyal anlamda oldukça dolu bir festivalin öğrenciler için planlandığını belirten Rektör Aldemir, “Pandemi döneminde gerçekleştiremediğimiz bahar şenliklerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyoruz okuldan ayrı kaldığınız dönemde hem Aydın’ı hem de kampüsünüzü çok özlediniz. Bizlerde sizleri gerçekten çok özledik. Pandemi dönemine en hazır üniversitelerden biri olarak gururla söyleyebilirim ki kısa sürede gerçekleştirdiğimiz hazırlıklarla bu geçiş sürecini en iyi şekilde sonuçlandırdık. Bugün gerçekleştirdiğimiz ADÜFEST ile geçirdiğimiz o sıkıntılı dönemlerin etkilerinden kısmen de olsa uzaklaşmaya ve yıl boyunca olan çalışmalarınızın finalinde sizlere sosyal ve kültürel anlamda bir şenlik yaşatmayı planlıyorum” dedi.

26. ADÜFEST Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri Final Seremonisi, halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.