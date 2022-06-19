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25 metrelik kuyuya düşen yavru keçiyi itfaiye kurtardı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 25 metrelik kuyuya düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

AYDIN 19.06.2022, 23:49
25 metrelik kuyuya düşen yavru keçiyi itfaiye kurtardı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 25 metrelik kuyuya düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 622 Sokaktaki boş arazi içerisinde bulunan 25 metre derinliğindeki kuyuya, keçi düştü. Keçinin düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, halat yardımıyla kuyuya indi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kuyuya düşen keçi, kurtarılarak sahibine teslim edildi.

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