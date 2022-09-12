25. Altın Güvercin’in sahibi Merve Öner Demirci oldu

Bu yıl 25’inci kez düzenlenen Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması muhteşem bir final gecesine imza attı. Yıllar sonra yeniden Özer Türk Stadyumu’nda gerçekleşen yarışmanın final gecesini binlerce kişi izledi. Sunuculuğunu ünlü televizyoncu Okan Bayülgen’in yaptığı 25. Altın Güvercin’de, sözü ve müziği Merve Öner Demirci’ye ait olan ve Ezgi Gürbüz tarafından yorumlanan “Birdenbire Olmaz” isimli beste birinci oldu. Türk pop müziğinin güçlü sesi Sertab Erener de şarkıları ile Altın Güvercin coşkusunu zirveye taşıdı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde ve Eviz Yapı ana sponsorluğunda düzenlenen 25. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın final gecesi Özer Türk Stadyumu’nda binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Final gecesi, çeşitli yayın organları tarafından canlı olarak yayınlandı. Final gecesine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, siyasiler, çevre il ve ilçelerin belediye başkanları ile binlerce kişi katıldı.

36 yıllık geçmiş

Final gecesinde konuşan Başkan Günel, ilk kez 1986 yılında düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması’nın halen ilk ve tek beste Yarışması olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Bu yıl 25’incisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadığımız Altın Güvercin Beste Yarışması 36 yıllık geçmişe sahip. Bugün burada Altın Güvercin Beste Yarışması’nın ilkinde birinci olan değerli sanatçımız Fatih Erkoç’u ağırlıyor olmaktan onur duyuyoruz. Yine geçmişte Altın Güvercin’de sahne almış sevgili Sertab Erener de birbirinden güzel şarkılarıyla bizlerle olacak. Kendilerine hoş geldiniz diyor, başvuru yapan 183 eser arasından finale kalan 10 finalistimize başarılar diliyorum. Öte yandan, Altın Güvercin’e bugüne kadar çocuğu gibi bakan, bizlere danışmanlığını sürdüren Ali Rıza Türker’e, yarışmanın düzenlenmesini sağlayan ilk siyasi irade, geçmiş dönem belediye başkanlarımızdan Engin Berberoğlu’na, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Altın Güvercin’i yeniden düzenlememiz konusunda bizleri destekleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na, baştan bu yana profesyonelliğinin dışında amatör bir ruhla yanımızda olan Sayın Okan Bayülgen’e, jüri üyemiz ve bu yıl ilk kez düzenlediğimiz Kuşadası Sokak Festivali’ni birlikte yaşama geçirdiğimiz Ayhan Sicimoğlu’na ve jürimizin birbirinden değerli üyelerine, tüm Kuşadalı hemşerilerimize ve sanatçı dostlarımıza teşekkür ediyorum.”

25. Altın Güvercin Beste Yarışması, Başkan Günel’in konuşmasının ardından finalistlerin Hakan Süersan Orkestrası eşliğinde sergiledikleri canlı performanslarla sürdü. Canlı performansların sona ermesinin ardından, başkanlığını prodüktör ve Altın Güvercin Beste Yarışması Koordinatörü Ali Rıza Türker’in yaptığı; keman sanatçısı Canan Anderson; piyanist, besteci, eğitmen Mine Mucur; TV ve radyo programları yapımcısı İzzet Öz; besteci, söz yazarı, yorumcu Fatih Erkoç; enstrümanist, yorumcu Ayhan Sicimoğlu; Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz ile Kuşadası halk jürisi temsilcileri olarak Ardahan Belediye Başkanı, müzisyen ve yorumcu Faruk Demir, Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Efe Berberoğlu ve sponsor temsilcisi Gültaç Eviz’in yer aldığı büyük jüri değerlendirmesini yaptı. Jürinin değerlendirmesine dijital halk oylaması sonuçlarının da eklenmesiyle dereceye giren finalistler belirlendi.

KUSAV Onur Ödülü Fatih Erkoç’un oldu

Finalistlerin performanslarının ardından Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında gelenekselleşen KUSAV Onur Ödülü, KUSAV Başkanı Levent Köylü tarafından, profesyonel müzik yaşamına ilk adımını 1986 yılında Altın Güvercin Sahnesi’nde atan Türk pop ve caz müziğinin güçlü sesi Fatih Erkoç’a verildi. KUSAV Başkanı Köylü, Altın Güvercin Beste Yarışması’nın 25’inci kez düzenlenmesinin mutluluk ve gurur verici olduğunu söyledi. Fatih Erkoç’un Altın Güvercin ile özdeşleşmiş çok değerli bir sanatçı olduğunu vurgulayan KUSAV Başkanı Köylü, “Bu yıl vakıf olarak onur ödülünü Fatih Erkoç’a vermek istedik. Kendisine bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyoruz” dedi.

Fatih Erkoç’tan “Yol Verin A Dostlar” sürprizi

Sanatçı Erkoç ise 36 yıl önce Altın Güvercin sahnesinde yaşadığı aynı heyecan içerisinde olduğunu belirterek organizasyonun yaşatılmasının mutluluk verici olduğunu söyledi. Erkoç, ödülünü aldıktan sonra 1986 yılında birinci olduğu “Yol Verin A Dostlar” isimli bestesini yıllar sonra bir kez daha seslendirdi.

Altın Güvercin’in sahibi “Birdenbire Olmaz” ile Merve Öner Demirci oldu

25. Altın Güvercin Beste Yarışması’nda sözü ve müziği Merve Öner Demirci’ye ait olan ve Ezgi Gürbüz tarafından yorumlanan “Birdenbire Olmaz” isimli beste birinci; sözü, müziği ve yorumu Hakan Kartal’a ait olan “Bekle Efendi” isimli beste ikinci; sözü, müziği ve yorumu Gözde Yüksel Çetin’e ait olan “Hisset” isimli beste üçüncü oldu. Yarışmanın “En İyi Yorumcu” ödülü ise birinci olan “Birdenbire Olmaz” bestesini yorumlayan Ezgi Gürbüz’e verildi.

Dereceye giren finalistler, ödüllerini CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve yarışmanın ana sponsoru Eviz Yapı’nın temsilcisi Şakir Eviz’in elinden aldı.

25. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın finalinde sahne alan Türk pop müziğinin sevilen ismi Sertab Erener seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar ve muhteşem sahne performansıyla katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.