24. Altın Güvercin Beste Yarışması’na sayılı günler kaldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından 6-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın programı belli oldu.

Türkiye’nin pop müzik alanında düzenlenen ilk ve tek beste yarışması olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, 24. kez kanatlanmaya hazırlanıyor. 6 Eylül tarihinde Kervansaray’da gerçekleşecek bir gala etkinliği ile başlayacak olan 24. Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında Altın Güvercin Belgeseli de ilk kez seyirci ile buluşacak. Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen’in kendine has üslubuyla seslendirdiği ve Altın Güvercin’in tarihini konu alan belgeselin prömiyeri 9 Eylül’de Kervansaray’da gerçekleşecek. Belgesel 10 ve 11 Eylül tarihlerinde de tekrar Kervansaray’da gösterilecek. Altın Güvercin Beste Yarışması, 11 Eylül’de Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da düzenlenecek olan Zeynep Bastık konseri ile sürecek.

Büyük final gecesi 12 Eylül’de

24. Altın Güvercin Beste Yarışması, 12 Eylül’de Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Nükhet Duru’nun sahne alacağı büyük final gecesi ile son bulacak. Sunuculuğunu ünlü televizyoncu Okan Bayülgen’in yapacağı gecede, ön jüri tarafından belirlenen 10 finalist dereceye girmek için büyük jüri önünde performans sergileyecek. Dijital oylama sonuçlarının da eklenmesiyle dereceye giren ilk üç bestecinin ödüllerine kavuşacağı büyük final gecesinde geleneksel Onur Ödülü ise Türk müziğine büyük emek vermiş sevilen sanatçı Nükhet Duru’ya takdim edilecek.