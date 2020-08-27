Tarım ve Orman Bakanlığı, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 23 su kaynağına 91 bin 210 adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem’ inde katıldığı balıklandırma çalışmasında sadece Azap Gölüne 50 bin adet sazan yavrusu bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ nin büyük önem verdiği, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılması için, su ürünleri kaynakları balıklandırılmaya devam ediliyor.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Aydın’a tahsis edilen 91 bin 210 adet sazan yavrusundan 50 bin adedi, Söke Yeşilköy Mahallesi’nde bulunan Azap Gölüne bırakıldı.

İl Müdürü Ökdem, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “İlimizde 2000-2020 yıllarında 1 milyon 516 bin 210 adet pullu/aynalı sazan ve yayın balığı yavruları balıklandırma programı kapsamında su kaynaklarına bırakılmıştır. Azap Gölüne bırakılan yavru balıkların gelişmesi tamamlandığında gölün balık avcılığı hakkının su ürünleri kooperatifine kiraya verilmesi ve bölge ekonomisine katkı sağlaması, diğer kaynaklara bırakılan yavru balıkların amatör avcılığın gelişmesine katkıda bulunması amaçlanmaktadır. “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen sazan balığı yavrularından toplamda 91 bin 210 adedi ilimizde bulunan 23 adet göl/gölet ve azmağa bırakılmıştır” dedi.