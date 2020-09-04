23. Altın Güvercin Beste Yarışması finali canlı yayınlanacak
KUŞADASI ALTIN GÜVERCİN BESTE YARIŞMASI’NIN 6 EYLÜL TARİHİNDE PANDEMİ KOŞULLARI GEREĞİ SINIRLI BİR İZLEYİCİ KİTLESİNİN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞECEK OLAN BÜYÜK FİNAL GECESİ, HALK TV’DEN CANLI OLARAK YAYINLANACAK.
Bu yıl 23’üncü kez düzenlenecek olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın 6 Eylül tarihinde pandemi koşulları gereği sınırlı bir izleyici kitlesinin katılımı ile gerçekleşecek olan büyük final gecesi, televizyondan canlı olarak yayınlanacak.
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenecek olan 23. Altın Güvercin Beste Yarışması koronavirüs salgının artış gösterme eğiliminde olması nedeniyle sıkı tedbirler altında gerçekleşecek. Finale kalan 10 bestenin seslendirileceği ve yarışmanın Onur Ödülü sahibi ünlü pop müzik sanatçısı Erol Evgin’in 2500 izleyici kapasiteli Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da vereceği bir konser ile müzikseverlerle buluşacağı büyük final gecesi, pandemi tedbirleri doğrultusunda uygulanan sosyal mesafe kuralı gereği en fazla 800 izleyicinin katılımı ile gerçekleşebilecek. Ancak final gecesini kaçırmak istemeyen müzikseverler, finalistlerin performanslarını ve sevilen sanatçı Erol Evgin konserini saat 21.00’den itibaren televizyondan canlı olarak izleyebilecek.
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