22 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs jandarmaya takıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 18 adet suç kaydı ve 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Ege Mahallesi’nde yapılan operasyon sonucunda 18 adet suç kaydı, ’Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık’ suçundan arama kaydı ve 22 yıl 2 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ç isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.