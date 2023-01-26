2022 yılının en başarılısı Karacasu 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu oldu

Aydın’da 2022 yılı İl Ambulans Servisi Başhekimliği Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları değerlendirme toplantısı İl Sağlık Müdürü Dr. Açıkgöz’ün Başkanlığında gerçekleştirildi. 2022 yılının en başarılı istasyonu, Karacasu 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu oldu

2022 yılı verilerinin ve 2023 yılı hedeflerinin konuşulduğu toplantıda İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından belirlenen performans verileri değerlendirmelerinde 1. olan istasyonlara teşekkür belgeleri verildi.Yapılan değerlendirmede 2022 yılının en başarılı istasyonu Karacasu 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuz olurken, 2’nci Koçarlı 1 No’lu ASHİ, 3’üncü ise Kuşadası 1 No’lu ASHİ ekibi oldu. İlk 3 sıradaki ekiplere plaketleri İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Sağlık Hizmetleri Başkanımız Uzm. Dr. Mustafa Ekici ve İl Ambulans Servisi Başhekimimiz Dr. Burak Görür tarafından verildi.